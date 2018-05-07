Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика

По словам Дмитрия Столярова, «послание» было обнаружено на берегу реки Степная протока. В настоящее время следователи выясняют, связаны ли надпись и пропажа ребенка друг с другом.

Как стало известно ранее, минувшим вечером мать и ее двухлетний сын навещали сестру женщины в Иволгинском районе республики. Мать ребенка находилась в доме, а сам он играл на улице с другими детьми. 20 минут спустя женщина поняла, что ее сына на улице больше нет.

Другие дети сообщили, что не видели, куда ушел ребенок, а прибывшие на место правоохранители не обнаружили никаких следов пропавшего мальчика.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».