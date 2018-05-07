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Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика
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Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На месте исчезновения двухлетнего бурятского мальчика найдена надпись «умрет». Об этом представитель местного Следственного комитета рассказал РИА Новости.
По словам Дмитрия Столярова, «послание» было обнаружено на берегу реки Степная протока. В настоящее время следователи выясняют, связаны ли надпись и пропажа ребенка друг с другом.
Как стало известно ранее, минувшим вечером мать и ее двухлетний сын навещали сестру женщины в Иволгинском районе республики. Мать ребенка находилась в доме, а сам он играл на улице с другими детьми. 20 минут спустя женщина поняла, что ее сына на улице больше нет.
Другие дети сообщили, что не видели, куда ушел ребенок, а прибывшие на место правоохранители не обнаружили никаких следов пропавшего мальчика.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
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