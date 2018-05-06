В Лондоне устроили «кислотную атаку»

Трое мужчин были доставлены в больницу после подозрения на кислотную атаку на улице в восточном Лондоне этим утром, передает Daily Mail

Полицейские были вызваны в районе Далстон рано утром в связи с сигналом о людях, пострадавших от «ядовитого вещества».

«Полиция была вызвана в связи с сообщением о беспорядках на Хай-стрит в Кингсленд в 5:20 утра», — сообщили в Скотланд-Ярде.

Три жертвы отравления, в возрасте 17, 22 и 27 лет, были доставлены скорой помощью в ближайшую больницу для получения неотложного лечения, сообщила столичная полиция.

Место, где произошел инцидент, находится менее чем в двух километрах от ночного клуба Mangle E8. Здесь в апреле прошлого года 22 человека пострадали из-за того, что 25-летний Артур Коллинз распылил кислоту на посетителей заведения. Коллинз отбывает 20-летний тюремный срок.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что никаких арестов в связи с последними инцидентами пока не было, расследование продолжается. Кто и почему распылил ядовитое вещество, не сообщается.