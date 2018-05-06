Ещё
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже в Великобритании 

РИА Новости 45 минут назад
Французский легкомоторный самолет 1930-х годов совершил экстренную посадку на пляже британского города Сидмут, графство Девон, из-за отказавшего двигателя, пострадавших нет, сообщает местный информационный портал DevonLive.
Инцидент произошел вечером в минувшую субботу. Двое местных жителей вылетели из города Бодмин, где проходила выставка винтажных самолетов и автомобилей, домой в Бранскомб. Как сообщил 47-летний Зак Роки, находившийся за штурвалом воздушного судна, после отказа двигателя у него практически не было выбора, кроме как сесть на пляже.
"Вы ищите место, где рядом есть люди или что-то еще, чтобы при возникновении трудностей вам могли быстрее оказать помощь. Знаете что, у меня бывали взлетно-посадочные полосы и получше. Эта не идеальна", — сказал пилот.
После инцидента представители береговой охраны помогли пилоту транспортировать самолет в безопасное место в 300 метрах от места посадки. Как отмечает портал, в воскресенье воздушное судно должны разобрать на части и вывести с пляжа.
РИА Новости: последние новости
Коллектив "ВИМ-Авиа" полагает, что новый гендиректор авиакомпании исчез Умер глава информагентства ANNA-News Марат Мусин В СПЧ назвали задачи силовиков на несогласованной акции в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов46
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1753
Сулейман Керимов госпитализирован42
Путин снял взыскание с главы Минтранса134
У берегов Крыма нашли затонувшую в 1909 году подлодку20
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение