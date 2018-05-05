«На предложение сложить оружие преступник ответил отказом»

Трое полицейских пострадали после того, как неизвестный открыл огонь. ЧП произошло в Нижнем Новгороде, когда правоохранители попытались проверить документы мужчины. Видео штурма квартиры, в которой скрывался злоумышленник, опубликовала ФСБ

Неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел при попытке правоохранителей проверить его документы. В результате пострадали трое силовиков, сообщает ФСБ. После нападения стрелок скрылся в подъезде жилого дома на улице Академика Павлова. Там он забаррикадировался в одной из квартир.

«С учетом опасности ситуации дом был блокирован сотрудниками спецназа службы безопасности России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения», — заявили в ведомстве.

ФСБ сообщает, что в настоящее время ведутся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личность погибшего стрелка устанавливается.

Случаи нападения на сотрудников полиции в России не редкость. 1 мая мужчина с ножом атаковал двух правоохранителей в Нефтекумском районе Ставропольского края . Отмечается, что сначала злоумышленник ранил одного полицейского и попытался скрыться. Когда на место происшествия прибыли сотрудники ППС, мужчина напал на еще одного правоохранителя. Полицейские были вынуждены открыть огонь по нападавшему. От полученных травм он в районной больнице. Раненные сотрудники полиции были госпитализированы, сообщается в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Раннее, 6 апреля, в Тюмени уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти» возбудили в отношении 34-летней жительницы. Женщина несколько раз ударила полицейского.

В отдел полиции она прибыла для дачи объяснений по материалу проверки, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области . Во время беседы женщина угрожала сотруднице полиции — инспектору отделения по делам несовершеннолетних. Когда инспектор попыталась ее успокоить, жительница Тюмени несколько раз ударила полицейского по лицу.

Еще одно уголовное дело по по факту нападения на двух сотрудников полиции было возбуждено 29 марта в Уфе

Следствие сообщает, что вечером 28 марта наряд ППС заметил двух подозрительных мужчин при патрулировании участка Советском районе. Правоохранители подошли к ним и представились. Тогда один из злоумышленников достал нож и ранил одного полицейских в руку, а другого в спину. После нападения мужчина убежал. Сотрудникам полиции оказали медицинскую помощь.

Другой же мужчина, который был в тот момент рядом с нападавшим, скрыться не успел. Позже его задержали с наркотиками.

Еще один случай нападения на полицейских был отмечен 20 марта. Тогда мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, напал на отделение полиции №4 в поселке Нефтемайск в Грозном . При нападении ранен был один из полицейских. Злоумышленник был убит ответным огнем.

Пресс-служба МВД по Чечне уточняет, что ранен был помощник дежурного отдела полиции. Сообщается, что раненого полицейского госпитализировали. Нападение произошло вечером.

Большое количество нападений было и в 2017 году. Так, шестого января столичными полицейскими был задержан подозреваемый в стрельбе из автомата в центре Москвы . Об заявила официальный представитель МВД Ирина Волк

Тогда в соцсети опубликовали видео, на котором мужчина достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо. Мужчина, который открыл стрельбу, оказался уроженцем Махачкалы 1988 года рождения. Сообщается, что он приехал в Москву, чтобы трудоустроиться, и проживал в одном из московских хостелов.

В середине 2017 года отмечалось, что число нападений на сотрудников полиции за полгода превысило 10 тысяч. Такие данные сообщили в Главном управлении собственной безопасности (ГУСБ) МВД России.

«К сожалению, цифры указывают что ситуация совсем не проста. С начала года зафиксировано около 12 тысяч преступлений, совершенных в отношении сотрудников органов внутренних дел. И более того, порядка 10 тысяч вот таких посягательств совершены в момент нахождения сотрудников на службе», — заявил начальник информационно-аналитического управления ГУСБ Андрей Московкин.

Московкин отмечал, что в первом полугодии 2017 года на телефоны доверия министерства поступило 160 тысяч сообщений. При этом всего лишь четверть этих сигналов, около 46 тысяч, содержала сведения, которые могли быть проверены для установления признаков преступлений со стороны сотрудников, добавил сотрудник ГУСБ.