Скончался Марат Мусин

Скончался журналист Абхазского новостного агентства Anna News Марат Мусин

По данным Telegram-канала WarGonzo , причиной смерти стал обрыв тромба.

«Марат Мусин погиб в результате обрыва тромба, это произошло в Казани. Мы приносим свои соболезнования близким», — передает WarGonzo.

Созданное Мусиным агентство специализируется на освещении событий в горячих точках.

«Anna-News была делом его жизни, и он смог из небольшого новостного агентства сделать структуру, которая собрала массу талантливых военкоров, делавших наиболее качественный видео-контент из зоны боевых действий, причем сам Мусин не стеснялся залезать в зону интенсивных боевых действий, разделяя риск со своими военкорами», — написал в Живом журнале один из его коллег.