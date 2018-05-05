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Скончался Марат Мусин
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Скончался Марат Мусин

Скончался Марат Мусин 

Рамблер 1 час назад
Фото: Anna-news.info
Скончался журналист Абхазского новостного агентства Anna News Марат Мусин.
По данным Telegram-канала WarGonzo, причиной смерти стал обрыв тромба.
«Марат Мусин погиб в результате обрыва тромба, это произошло в Казани. Мы приносим свои соболезнования близким», — передает WarGonzo.
Созданное Мусиным агентство специализируется на освещении событий в горячих точках.
«Anna-News была делом его жизни, и он смог из небольшого новостного агентства сделать структуру, которая собрала массу талантливых военкоров, делавших наиболее качественный видео-контент из зоны боевых действий, причем сам Мусин не стеснялся залезать в зону интенсивных боевых действий, разделяя риск со своими военкорами», — написал в Живом журнале один из его коллег.
Комментарии29  Ещё 5 источников 
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