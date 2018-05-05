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На штрафплощадке в Киеве сгорели более 50 автомобилей
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На штрафплощадке в Киеве сгорели более 50 автомобилей 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 50 автомобилей сгорели в субботу на открытой штрафной площадке на Столичном шоссе в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в украинской столице Светлана Водолага.
"На штрафплощадке сгорело 54 автомобиля. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняет полиция", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".
Пожар возник в полдень. На месте инцидента работали 12 единиц специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.
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