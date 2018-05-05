В Киеве прогремел взрыв

Его личность в данный момент устанавливают правоохранители.

Этой ночью в Киеве прогремел взрыв, в его результате погиб один человек. Об этом сообщает издание «Громадьске».

Инцидент произошел на Кирилловской улице. Точная причина взрыва еще не известна, по предварительным данным, произошел подрыв боевой граната. Личность погибшего сейчас устанавливается. Согласно свидетельствам местных жителей, это был бездомный мужчина.

На месте работают полицейские и специалисты по взрывотехнике, площадка, где произошел взрыв, оцеплена силами правопорядка.

Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели в Киеве у станции метро «Лесная» на Броварском проспекте. Тогда в результате конфликта на улицу представители одной из сторон бросили две гранаты и скрылись на машине. В итоге сгорела машина и пострадал один человек.