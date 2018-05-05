Ещё
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой 

Вести.Ru 46 минут назад
Полицейским из украинского Белгорода-Днестровского довелось побывать в шкуре Пола Хогана, прославившегося ролью Мика Данди по прозвищу Корокодил, когда их вызвали на поимку вываливавшейся с пятого этажа рептилии. Противостояние человека в форме и животного сняли на видео.
Небольшой крокодил до сей поры спокойно проживал со своим хозяином в доме 11 на улице Победы, но о его существовании вплоть до 4 мая не подозревал никто из соседей. В тот день владелец отпустил своего питомца погулять по квартире, но тот так разошелся, что вывалился с балкона.
Возвращать агрессивную рептилию владельцу пришлось сотрудникам полиции. Их попытки дубинкой отвлечь хищника и набросить ему на морду веревку успехом не увенчались. На кадрах видно, что стражам порядка помогли местные жители, с помощью подручного белья закрывшие крокодилу глаза.
Хозяину крокодила, скорее всего, придется заплатить штраф за содержание дома опасного животного.
Вести.Ru: последние новости
Перед крушением у Су-30СМ резко упала тяга двигателя В Нижнем Новгороде при попытке проверить документы ранены трое силовиков Под Черниговом БМП раздавила солдата
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте235
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира863
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»286
Навальный задержан в центре Москвы36
В центре Москвы начались задержания76
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:35
В Нижнем Новгороде обезвредили напавшего на полицейских
Криминал Происшествия
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение