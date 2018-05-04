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Суд в Москве арестовал участника секты «Аум Синрике»*
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Суд в Москве заключил под стражу одного из участников секты «Аум Синрике»* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд заключил под стражу одного из участников секты "Аум Синрикё"* Михаила Устьянцева, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщатся на сайте СК России.
По информации ведомства, продолжается расследование дела в отношении руководителей и участников международного религиозного объединения "Аум Синрикё"*.
"Третьего мая 2018 года Михаилу Устьянцеву, подозреваемому в организации террористического сообщества и участии в нем, Басманным районным судом городе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Устьянцеву будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Устьянцев был задержан в ходе совместных с ФСБ России следственно-оперативных мероприятий 1 мая 2018 года в Волгограде при проведении встречи с местными жителями с целью их вовлечения в деятельность организации.
Устьянцев поддерживал контакты с неустановленными японскими лидерами организации, осуществлял подготовку и проведение собраний ее участников, координировал сбор и учет денежных средств, уточняется в сообщении.
Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала, по разным данным, от 30 тысяч до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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