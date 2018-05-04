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Певица погибла во время отдыха
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Джазовая певица погибла во время отдыха на морском курорте 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: FLICKR/HANNAHNORTHEDGESINGER
За время своей карьеры Ханна Нортедж дала десятки концертов в разных городах мира, она выступала в качестве судью в таких телепроектах, как Live и Unsigned, а также снималась в фильмах с участием Элайджи Вуда и Джона Херта.
Некоторое время назад джазовая певица отправилась к морю, она остановилась в отеле города Истборн в Восточном Суссексе и должна была вернуться в Лондон 1 мая, однако этого не произошло.
Родственники женщины начали бить тревогу, а несколько дней спустя полиция нашла тело Ханны неподалеку от мыса Бичи-Хед, его также называют "мысом самоубийц". Администрация курортного города даже организовала специальный отряд, который бы уговаривал людей не сводить счеты с жизнью. К несчастью, рядом с Нортедж спасателей не оказалось.
Полиция предполагает, что певица покончила с собой. Им еще предстоит расследовать причины случившегося, чтобы подтвердить или опровергнуть уже названную версию, — сообщает Daily Mail.
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