В Крыму задержали украинское судно

Сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму задержали украинское рыболовецкое судно у мыса Тарханкут. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно «ЯМК-0041» с портом приписки в украинском Очакове уличили в незаконном промысле камбалы-калкан. По данным агентства, украинские моряки пользовались сетями для рыбной ловли в исключительной экономической зоне России

Пограничники изъяли на «ЯМК-0041» несколько километров сетей. Судно и экипаж, состоящий из пяти украинцев, доставили в Крым «для проведения процессуальных действий».

В погрануправлении ФСБ подчеркнули, что с начала 2018 года украинские браконьеры истребили более 70 краснокнижных дельфинов.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. На его борту находился экипаж из десяти человек. В Госпогранслужбе сочли, что члены команды нарушили порядок выезда из Крыма. У всех членов экипажа были российские паспорта.

Судно вместе с командой на борту отконвоировали в порт Бердянска . На судне нашли трал для рыбной ловли и пять тонн морепродуктов. Затем украинский суд арестовал «Норд». В итоге членов экипажа судна оштрафовали, а против капитана завели два дела. Сообщалось, что украинская сторона не пускает моряков обратно в Россию.