Скрипаля отравили полной рюмкой «Новичка»

«Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times слова Узюмджю.

По его словам, вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер. Узюмджю заявил также, что включил нервно-паралитическое вещество, которым, вероятно, были отравлены Скрипали в список химического оружия, подлежащего мониторингу ОЗХО.

Отныне страны, подписавшие Конвенцию по химоружию, обязаны задекларировать производство или хранение этого вещества в объеме более 10 граммов и создать антидот.

Напомним, ранее ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу. Россия указала на мотив Британии отравить Скрипаля.