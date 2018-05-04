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Скрипаля отравили полной рюмкой «Новичка»
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Скрипаля отравили полной рюмкой «Новичка» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доза вещества, которыми были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов, заявил глава ОЗХО Ахмет Узюмджю.
«Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times слова Узюмджю.
По его словам, вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер. Узюмджю заявил также, что включил нервно-паралитическое вещество, которым, вероятно, были отравлены Скрипали в список химического оружия, подлежащего мониторингу ОЗХО.
Отныне страны, подписавшие Конвенцию по химоружию, обязаны задекларировать производство или хранение этого вещества в объеме более 10 граммов и создать антидот.
Напомним, ранее ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу. Россия указала на мотив Британии отравить Скрипаля.
После отравления Скрипалей премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.
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