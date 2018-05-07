Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», потерпевший крушение в Сирии , мог быть сбит с земли. Об этом пишет газета «Коммерсантъ»

«По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий Сирийской арабской республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшегося в распоряжении радикальных исламистов», — пишет издание.

7 мая в Минобороны сообщили о катастрофе боевого вертолета, добавив, что оба пилота, их тела найдены и доставлены на базу. По утверждению российского военного ведомства, причиной крушения могла стать техническая неисправность. это уже седьмое крушение вертолетов с начала сирийской кампании.

«Коммерсантъ» пишет, что вертолеты этой модели не вызывают нареканий со стороны представителей ВКС — Ка-52 считают де-факто готовым изделием. «По крайней мере ни к его управляемым (типа „Атака“) и неуправляемым (типа С-80) авиационным ракетам, ни к комплексу радиоэлектронного противодействия „Президент-С“, ни к остальным системам вопросов не возникало», — отмечает издание. 6 февраля стало известно о планах российского Минобороны на 2018 год закупить 114 таких машин.