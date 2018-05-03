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Самолет с министром обороны Литвы сломался в воздухе
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Самолет с министром обороны Литвы сломался в воздухе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Википедия
Военно-транспортный самолет ВВС Литвы, на борту которого находилась делегация министерства обороны балтийской республики во главе с министром Раймундасом Кароблисом, в результате обнаруженной неисправности был вынужден прервать полет в промежуточном аэропорту.
«Военно-транспортный борт Spartan не смог продолжать полет после того, как в аэропорту города Катанья на Сицилии при контрольном осмотре у левого шасси был обнаружен дефект обшивки и отскочившие заклепки», — передает ТАСС сообщение национального радио Литвы.
В итоге самолет остался на Сицилии для устранения неисправностей, а члены делегации, возвращавшиеся домой из Мали со встречи с литовским контингентом, продолжили путь рейсовыми самолетами.
По сообщению радиостанции, министр Кароблис отправился в Софию на встречу глав оборонных ведомств стран ЕС.
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