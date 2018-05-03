Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка

Утром 3 мая в Москве скончалась студентка МГИМО , выпавшая из окна аудитории вуза несколько недель назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, правоохранители не считают, что ее падение было попыткой убийства: «скорее всего, выпала/выбросилась сама».

При этом «основным фигурантом» дела о гибели девушки Mash называет сына бывшего председателя правительства Дагестана