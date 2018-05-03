Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка 

Утром 3 мая в Москве скончалась студентка МГИМО, выпавшая из окна аудитории вуза несколько недель назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, правоохранители не считают, что ее падение было попыткой убийства: «скорее всего, выпала/выбросилась сама».
При этом «основным фигурантом» дела о гибели девушки Mash называет сына бывшего председателя правительства Дагестана.
О падении студентки МГИМО из окна стало известно 13 апреля. В пресс-службе вуза сообщали, что пострадавшая — студентка из Казахстана — выпала с четвертого этажа учебного корпуса в результате несчастного случая. Ее забрала скорая помощь. Девушка получила множественные переломы и повреждения внутренних органов.