В Лондоне в толпе прогремел взрыв

На севере британской столицы прогремел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек, сообщает Daily Express.

Взрыв прогремел в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер, уточняет газета.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8— Hatzola (@Hatzola) 2 мая 2018 г.

Накануне в северо-восточной части Лондона произошел взрыв, однако полиция не связывает инцидент с терроризмом.