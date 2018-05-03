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В Лондоне в толпе прогремел взрыв
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В Лондоне в толпе прогремел взрыв 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
На севере британской столицы прогремел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек, сообщает Daily Express.
Взрыв прогремел в районе Стэмфод Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер, уточняет газета.
Накануне в северо-восточной части Лондона произошел взрыв, однако полиция не связывает инцидент с терроризмом.
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