У полигона «Ядрово» напали на водителя мусоровоза

Полиция разыскивает мужчину, стрелявшего в водителя мусоровоза недалеко от мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске . Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"На Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный из лесополосы произвел выстрел из неустановленного оружия в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки", — сказали в ведомстве.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и поимке стрелявшего.

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Однако позднее врачи опровергли эту версию.