У полигона «Ядрово» напали на водителя мусоровоза 

Полиция разыскивает мужчину, стрелявшего в водителя мусоровоза недалеко от мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.
"На Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный из лесополосы произвел выстрел из неустановленного оружия в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки", — сказали в ведомстве.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и поимке стрелявшего.
С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Однако позднее врачи опровергли эту версию.
14 апреля старую, заполненную мусором часть полигона, с которой распространялся неприятный запах, закрыли для приема отходов и начали на ней возводить систему утилизации газа. Эта установка позволит окончательно решить проблему до 15 июня, заявлял ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.