Ещё
В США разбился военный самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Джорджии разбился военный самолет С-130 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Flickr / US Air Force
Военно-транспортный самолет США C-130 ("Геркулес") разбился в штате Джорджия, сообщает среду сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВС США.
"Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент", — сказала представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о падении самолета С-130.
>> Командир российского самолета умер по пути в Египет
В Twitter ассоциация профессиональных пожарных города Саванны опубликовала фотографию с места происшествия. Там изображен хвост самолета, лежащий рядом с дорогой. За ним виден огонь и черный дым.
РИА Новости: последние новости
На севере Москвы ветер оборвал линию электропередач Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева В Средиземном море на лодке обнаружили тела девяти мигрантов
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец93
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста292
Командир российского самолета умер по пути в Египет
Россию предупредили о новых санкциях83
Доллар стремительно растет300
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение