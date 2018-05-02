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Командир российского самолета умер по пути в Египет
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Командир российского самолета умер по пути в Египет 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во время перелета в Египет умер командир российского самолета Ан-12 корпорации «Миг» (военные); экипажу удалось посадить судно в аэропорту Хургады.
Командир самолета через 4,5 часа после взлета внезапно потерял сознание, однако экипаж взял управление в свои руки, связался с диспетчером Каира и запросил приоритет при посадке в Хургаде, сообщает Telegram-канал Mash.
На земле пилота сразу же госпитализировали в больницу «Эль-Нил», однако спасти его не удалось. Предположительной причиной смерти называется обширный сердечный приступ.
Предполагается, что самолет перевозил запчасти для истребителей, которые стоят на вооружении египетской армии.
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