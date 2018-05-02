Командир российского самолета умер по пути в Египет

Во время перелета в Египет умер командир российского самолета Ан-12 корпорации «Миг» (военные); экипажу удалось посадить судно в аэропорту Хургады.

Командир самолета через 4,5 часа после взлета внезапно потерял сознание, однако экипаж взял управление в свои руки, связался с диспетчером Каира и запросил приоритет при посадке в Хургаде, сообщает Telegram-канал Mash.

На земле пилота сразу же госпитализировали в больницу «Эль-Нил», однако спасти его не удалось. Предположительной причиной смерти называется обширный сердечный приступ.

Предполагается, что самолет перевозил запчасти для истребителей, которые стоят на вооружении египетской армии.