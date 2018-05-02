В центре Москвы произошла драка со стрельбой 

Мужчину зарезали ножом в драке со стрельбой в центре Москвы, ведутся поиски подозреваемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл на улице Щепкина. В полицию поступило сообщение о драке со стрельбой.
"Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами. Били, вероятно, ножом. Проводятся поиски подозреваемых", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт конфликта на улице Щепкина, не уточнив, погиб ли один из участников потасовки.
"По предварительным данным, неизвестный причинил колото-резаное ранение мужчине, предположительно, ножом. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту", — сказал дежурный офицер.