В центре Москвы произошла драка со стрельбой

Инцидент произошёл на улице Щепкина. В полицию поступило сообщение о драке со стрельбой.

"Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами. Били, вероятно, ножом. Проводятся поиски подозреваемых", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт конфликта на улице Щепкина, не уточнив, погиб ли один из участников потасовки.