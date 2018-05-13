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В Москве загорелся торговый центр
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В Москве загорелся торговый центр 

Рамблер 1 час назад
В Москве ликвидирован пожар в торговом центре на Кутузовском проспекте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС.
Возгорание возникло на крыше здания, где загорелись строительные конструкции, огонь удалось быстро потушить.
В воскресенье ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве эвакуировали из-за задымления. Как сообщает ТАСС, из здания, расположенного по адресу Кутузовский проспект, дом 48 были эвакуированы 150 человек. Возгорание произошло в мансарде ресторана.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
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