В Москве загорелся торговый центр 

В Москве ликвидирован пожар в торговом центре на Кутузовском проспекте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС.
Возгорание возникло на крыше здания, где загорелись строительные конструкции, огонь удалось быстро потушить.
В воскресенье ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве эвакуировали из-за задымления. Как сообщает ТАСС, из здания, расположенного по адресу Кутузовский проспект, дом 48 были эвакуированы 150 человек. Возгорание произошло в мансарде ресторана.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.