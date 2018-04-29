Подросток погиб после прыжка с парашютом 

В Тверской области подросток погиб после неудачного приземления на озеро в ходе тренировочного прыжка с парашютом, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.
17-летний парашютист совершил прыжок из самолета Ан-2 и утонул, попав в воду. Обстоятельства трагического инцидента устанавливают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сегодня в пригороде Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на аэродроме в районе Карасева озера во время прыжка с парашютом пострадали еще двое человек. Во время совместного прыжка у инструктора муниципального молодежного учреждения «Старт» и 15-летней девочки не раскрылся парашют. Они были госпитализированы и находятся в реанимации с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело.