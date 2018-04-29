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Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас
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Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Командиром экипажа Ил-38, севшего без передней стойки шасси, оказался 73-летний летчик-испытатель Владимир Иринархов. Борт индийских ВМС Ил-38SD прибыл в Россию на плановый ремонт, сообщает «КП».
Когда самолет шел на посадку во время испытательного полета, датчики сообщили об отказе переднего шасси. Иринархов принял решение посадить самолет «на нос» на залитую пеной полосу.
«В «Кипелово» в подобном случае самолет ломали пополам, его просто выбрасывало с полосы. Но Владимир Михайлович удержал…», — констатировали коллеги летчика.
Ил-38 —дальний противолодочный самолет, он создан на базе Ил-18. Экипажу, который состоял из опытных летчиков-испытателей «Ильюшина», удалось виртуозно посадить самолет, никто не пострадал. Саму машину ждет небольшой ремонт.
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Иринархов известен 18 уникальными посадками и взлетами в Антарктиде на ледовой площадке «Патриот Хиллз» на самолете Ил-76, перелетом через Атлантический океан в Венесуэлу, участием в государственных испытаниях. По словам коллег, летчик переживает, что его спишут по возрасту.
«Но при этом он очень скромный человек, который всегда четко выполняет свою работу. Кто ж такого спишет?!» — говорят они.
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