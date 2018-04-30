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Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
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Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Санкт-Петербурге на фестивале «Боевая сталь» четверо посетителей упали с движущегося танка Т-60, в сети появилось видео с моментом их падения.
Под танк упали четыре человека, однако обошлось жертв, пишет Readovka со ссылкой на СК. 32-летний мужчина сломал ногу, заработал ссадины и ушибы.
Два брата, 15 и 9 лет, отделались ушибами. Еще один мужчина, упавший под танк, к врачам не обращался.
Один из очевидцев рассказал о ДТП. По его словам, кататься на танках детям разрешили без всяких проблем.
«Никакой организованности не было, никакой безопасности — ни поручней, ни веревки. Дети маленькие сидели и на другом танке, вообще не держались. Когда все случилось, организаторы прибежали, быстрее пострадавшего мужчину забрали в свой УАЗик и увезли куда-то. Приехала милиция, реанимация, искали этого мужика, там такой кипеш, конечно, был», — цитирует «Пятый канал» собеседника.
По его словам, дознаватель заявил, что у водителя танка не было прав на управление каким-либо транспортом.
Инцидент произошел в воскресенье на танковом фестивале «Боевая сталь», который проходил в парке 300-летия Петербурга.
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