Ещё
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38 

RT на русском 3 часа назад
Опубликована видеозапись c совершившим аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский самолётом Ил‐38 индийских ВВС, у которого не раскрылась одна из стоек шасси.
На кадрах виден самолёт, лежащий носом на взлётной полосе без передней стойки шасси. Сотрудники аэропорта воспользовались грузовой техникой и краном, чтобы поднять корпус воздушного судна.
28 апреля сообщалось, что самолёт Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси в Жуковском. По уточнённой информации, в результате инцидента никто не пострадал.
После аварийной посадки Ил-38 в Жуковском временно перестали принимать гражданские рейсы, позднее аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
RT на русском: последние новости
Посольство России в Египте проверяет информацию о задержании 17 россиян В авиакомпании S7 прокомментировали ситуацию с вынужденной посадкой самолёта в Подгорице Опубликовано видео с совершившим аварийную посадку в Жуковском Ил-38
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора665
Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана313
ФСБ обратилась к украинским браконьерам166
Порошенко похвастался победой «украинского» флота445
В «дело Скрипалей» вмешались лондонские театралы30
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение