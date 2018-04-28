Сели все: гаишников покарали за прокурора

Инспекторы ГИБДД из Смоленска, которые получили условные сроки после задержания за нарушение ПДД помощника прокурора и пытались отменить это решение, оказались за решеткой. Вместо оправдательного приговора или сохранения статус-кво судья, шокировав полицейских и их адвокатов, назначил обвиняемым реальные сроки в колонии общего режима . В причинах столь неожиданного приговора разбиралась «Газета.Ru»

Неожиданный поворот получило громкое дело об инспекторах ГИБДД из Смоленска, которые попали под уголовное преследование после конфликта с местным помощником прокурора, которого они решили «оформить» не как спецсубъекта, а как рядового водителя. На этой неделе в Твери им вынесли приговор, который оказался неожиданностью для многих.

Изначально рассмотрение дела было перенесено в Московский районный суд Твери из-за конфликта интересов. Виной этому стали связи потерпевшего Александра Семенникова : его мать Галина Кива является судьей Смоленского областного суда, а дедушка Александр Денисов — судья Смоленского областного суда в отставке, гражданский супруг Галины — бывший начальник одного из отделов полиции области, а сейчас адвокат Василий Колосов.

В ходе первого рассмотрения дела суд в Твери адвокат полицейских Ярослав Охнич был уверен, что его подзащитные совершенно невиновны. На заседании он утверждал, что дедушка Семенникова, судья и заслуженный юрист России , оказывает давление на суд. В ответ на такое заявление судья Игорь Гоголев сказал, что он не позволял никому влиять на его решение, и огласил вердикт — трое гаишников получили условные сроки от 3,5 до 4 лет за «превышение должностных полномочий» по ч. 3 ст. 286 УК России. Несмотря на то что они остались на свободе, Андрей Федоренков, Алексей Полтавин и Игорь Садотенков решили обжаловать решение суда и добиться полного оправдания. Остался недоволен вердиктом и потерпевший помощник прокурора — он хотел добиться для обидчиков реального срока. Кроме того, свою жалобу подала и сторона обвинения.

В итоге вердикт в январе был отменен, и дело направили другому судье того же Московского суда Твери. Примечательно, что к этому времени судья Игорь Гоголев уже ушел в отставку.

В пятницу, 27 апреля, в 9.30 начался финальный этап судебного процесса над смоленскими гаишниками, дерзнувшими задержать помощника прокурора. Налегке, прямо из гостиницы, взяв с собой только мобильные телефоны, Игорь Садотенков, Алексей Полтавин и Андрей Федоренков пришли на заседание.

«Мы надеемся на оправдательный приговор, — улыбнулись они, а затем с какой-то надеждой спросили: — Ну не посадят ведь? За что? Мы ведь правы, и закон не нарушали.», — делились мужчины с изданием tverigrad.ru

Об этом они и заявили в своем последнем слове, которое заняло пять минут.

«Выполняя свои служебные обязанности, ни закон, ни приказы, ни регламент мы не нарушали и действовали согласно действующему законодательству. По нашему мнению и по мнению МВД, нашей вины здесь не усматривается. Если обратиться к сети Интернет и взять мнение общества, несмотря на то, что сотрудники ГАИ не сахар, все равно люди больше на нашей стороне. В связи с этим прошу, учитывая материалы дела, видеозаписи, тех свидетелей, которых опросили, отметить, что слова Александра Петровича (Семенникова, — ред. «Газета.Ru») не нашли своего подтверждения. В связи с этим прошу суд оправдать нас», — сказал суду Игорь Садотенков».

После этого судья Дмитрий Журкин объявил, что оглашение приговора состоится в тот же день в 12:45. Однако к этому времени судья не вышел из совещательной комнаты. Когда с момента предполагаемого появления Журкина прошло три часа, присутствующие начали заметно нервничать. Адвокат со стороны защиты Зинаида Малышева успокаивала.

«Не переживайте, просто судья не рассчитал время для принятия решения — его потребовалось больше». В это время второй адвокат гаишников Ярослав Охнич подходил к журналистам и говорил о своих подзащитных, намекая на семейный подряд: «В Смоленске уже давно бы посадили, но и на Тверь надежды нет!».

В это время в коридоре появились судебные приставы с дубинками, наручниками и в бронежилетах. «Плохой знак», — сказал кто-то. Подсудимые переглянулись. Стоит отметить, что в большинстве случаев судебные приставы всегда присутствуют при оглашении приговора и это не говорит о чем-либо определенном.

В 16:46 всех попросили зайти в зал заседаний.

После семи часов, потраченных на обдумывание решения, судья Дмитрий Журкин полтора часа оглашал приговор. Сотрудникам ГИБДД Смоленска дали реальные сроки: Игорю Садотенкову — 4 года, Алексею Полтавину — 3,5 года, Андрею Федоренкову — 4 года колонии общего режима. Помимо этого, их обязали оплатить Семенникову судебные издержки в размере 234 тысячи рублей и компенсировать моральный вред в 100 тысяч.

Инспекторов прямо в зале суда заковали в наручники и отвезли в СИЗО.

Выигравший процесс Семенников вместе со своим дедом быстро покинул зал суда, отказавшись прокомментировать выигранное дело.

Реакция защиты

Адвокаты гаишников, возмущенные таким вердиктом, наоборот, не могли сдержать слов.

«Мы ждали справедливости и приговора по совести, — сказал адвокат Ярослав Охнич. — Ни того, ни другого нет. Приговор основан исключительно и только на показаниях семейного подряда. Все остальные доказательства судом извращены и обращены в обратную сторону. Мы получили давление «машины» — нечего «возбухать» против власти. Безусловно, мы будем подавать жалобу».

Перед отъездом в Смоленск адвокаты намерены собрать для своих подзащитных и отнести им в СИЗО хоть какие-то вещи.

Реакция прокуратуры

После оглашения приговора «Газета.Ru» пообщалась с гособвинителем на процессе Евгением Андриановым.

По его словам, надзорное ведомство обжаловало условный приговор сотрудникам ДПС исключительно из-за процессуальных нарушений.

«При вынесении условного приговора судья не полностью изложил суть обвинения. Кроме того, он первоначально сослался на доказательство, которое было признано недостоверным. Что касается Семенникова, то он как потерпевший остался недоволен вердиктом, но это его личная позиция. Мы действовали исключительно из-за вышеуказанных нарушений», — пояснил он.

Андрианов отметил, что на этот раз позиция надзорного ведомства нашла полное отражение в приговоре, но не исключил возможность подачи новой жалобы, если после получения полного текста приговора будут выявлены новые нарушения.

По словам гособвинителя, такой суровый приговор полицейским обусловлен самим законодательством.

«Речь идет о тяжком должностном преступлении, где безальтернативно предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Существует четкий порядок привлечения работников прокуратуры к ответственности, в данном случае он был нарушен. Суд при вынесении вердикта счел доказанным тот факт, что Семенников представился полицейским. То, что на видеозаписи он вслух этого не произносит, сторона обвинения не отрицала. Когда камера отъезжает в сторону, видно, что он демонстрирует им какое-то удостоверение. Из дальнейшего контекста понятно, что это было его служебное удостоверение», — отметил он.

«Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили по итогам процесса в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

С чего все началось

Напомним, что инцидент между представителями двух силовых структур произошел в августе 2016 года. Поздним вечером наряд из трех сотрудников ГИБДД остановил для проверки тонированный автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял тогда еще 26-летний помощник прокурора Александр Семенников. Лобовое стекло его иномарки было оклеено защитной пленкой. Гаишники, представившись, потребовали у автомобилиста его удостоверение и документы на машину, параллельно сообщив, что сделают замеры уровня тонировки.

В присутствии троих других водителей инспекторы произвели замер, и прибор-тоник показал — пропускаемость света стекол Volkswagen составляет всего 29% из допустимых 70.

Все происходящее снималось на видеокамеру, которая, скорее всего, была закреплена на одном из инспекторов. На записи можно отчетливо услышать, что Семенников сказал, что «надзирает за ГАИ по Ленинскому району», однако то, что он сотрудник прокуратуры, мужчина по какой-то причине напрямую не заявил. В свою очередь, помощник прокурора настаивает, что о своей должности сообщил и «корочку» показал не раз. Он уверяет, что гаишники знали о его особом положении и в машине по дороге в отдел даже якобы приговаривали: «Ну что, прокурорский, допрыгался?».

Проведенный в дальнейшем анализ записи при помощи лингвиста, который был осуществлен по обращению адвокатов гаишников, словосочетаний «прокуратура», «сотрудник прокуратуры», «удостоверение прокуратуры» не обнаружил, рассказывал «Газете.Ru» адвокат Охнич. Распалившись после пререканий с водителем, который вел себя довольно вызывающе и отказывался передавать документы на машину, гаишники обвинили мужчину в невыполнении законных требований сотрудника полиции, заломали ему руки и привезли в отделение. Там-то, как они утверждают, и выяснилось, что они имели дело с «неприкосновенным» для них сотрудником прокуратуры, а их действия подпадают таким образом под серьезную статью.

После этого Семенников позвонил своей маме — судье Галине Кива. Она приехала вызволять сына и попросила показать запись с места происшествия, а затем потребовала все удалить. Однако после отказа сотрудников полиции это сделать аудиосопровождение записи камер наблюдения в участке пропало, и разговор на повышенных тонах, а также фразу судьи «я их посажу, сыночек, ты не переживай» слышали только присутствующие мигранты, которые свидетелями выступить отказались.

Как рассказывал «Газете.Ru» адвокат подсудимых Ярослав Охнич, сотрудник прокуратуры при общении с инспекторами на месте задержания продемонстрировал лишь два «пластика»: водительское удостоверение и документы на машину.

Сотрудники ГИБДД утверждают, что они применили силу, не зная, с кем имеют дело, и в итоге стали жертвами клановых связей в регионе.

Чтобы доказать, что никаких «корочек» задержанный гаишникам не предъявлял, адвокат продемонстрировал в суде синхронизированную по времени запись с видеокамеры наружного наблюдения и той, которой снимали происходящее гаишники. Так юрист пытался доказать, что запись не смонтирована. Однако суд в итоге встал на сторону обвинения и пришел к выводу, что водитель все-таки пояснил, что он является работником прокуратуры, и предъявил свое служебное удостоверение.