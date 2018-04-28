Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом

На самолете Ил-38 сработал датчик невыпуска шасси при заходе на посадку в аэропорту Жуковский сообщает РИА Новости

Самолет кружит над аэропортом, вырабатывая топливо. На борту самолета находятся, по разной информации, от 4 до 7 членов экипажа.

По данным СМИ, речь идет о Ил-38, принадлежащем ВМС Индии . В России он проходил техническое обслуживание. На борту находятся летчики-испытатели "Ильюшина".

«Датчик невыпуска шасси сработал при посадке самолета на аэродроме летно-испытательного института имени Громова в Жуковском. В настоящее время самолет вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке», — сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

По информации Telegram-канала 112, воздушное судно совершало облет после технического обслуживания.