В Германии поезд сошёл с рельсов

Грузовой поезд сошёл с рельсов в Германии на перевалочной станции «Мюнхен-Рием».

Об этом сообщает Focus.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, однако ущерб от произошедшего оценивается в миллионы евро.

Авария привела к повреждению электрического кабеля, локомотива и вагонов. Также произошла поломка сигнальных меток, шпал и других объектов инфраструктуры станции.

Федеральное управление железных дорог и полиция начали расследование. В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной инцидента.