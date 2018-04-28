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В Германии поезд сошёл с рельсов
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В Германии поезд сошёл с рельсов 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: focus.de
Грузовой поезд сошёл с рельсов в Германии на перевалочной станции «Мюнхен-Рием».
Об этом сообщает Focus.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, однако ущерб от произошедшего оценивается в миллионы евро.
Авария привела к повреждению электрического кабеля, локомотива и вагонов. Также произошла поломка сигнальных меток, шпал и других объектов инфраструктуры станции.
Федеральное управление железных дорог и полиция начали расследование. В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной инцидента.
Ранее более 50 тыс. литров метилтретбутилового эфира попало в окружающую среду из-за схода с рельсов российской железнодорожной цистерны на востоке Финляндии.
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