В Германии поезд сошёл с рельсов 

Грузовой поезд сошёл с рельсов в Германии на перевалочной станции «Мюнхен-Рием».
Об этом сообщает Focus.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, однако ущерб от произошедшего оценивается в миллионы евро.
Авария привела к повреждению электрического кабеля, локомотива и вагонов. Также произошла поломка сигнальных меток, шпал и других объектов инфраструктуры станции.
Федеральное управление железных дорог и полиция начали расследование. В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной инцидента.
Ранее более 50 тыс. литров метилтретбутилового эфира попало в окружающую среду из-за схода с рельсов российской железнодорожной цистерны на востоке Финляндии.