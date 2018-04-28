Сотрудники Росгвардии ответят за смерть пауэрлифтера

Прокуратура Хабаровского края отправила в суд уголовное дело сотрудников Росгвардии, не предотвративших убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева . Прославленный спортсмен скончался в августе 2017 года от полученных в пьяной драке травм.

Прокуратура Хабаровского края передала в суд дело сотрудников Росгвардии, из-за невмешательства которых в драке погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

«Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления вневедомственной охраны по г. Хабаровску (подразделение Росгвардии — прим. «Газета.Ru» ). Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, утром 20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову к зданию торгового центра и стали свидетелями конфликта между двумя посетителями кафе. Однако мер к задержанию участников конфликта и пресечению противоправных действий одного из них не приняли, покинув место происшествия», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры Хабаровского края.

Отмечается, что обвиняемым грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Трагедия произошла 20 августа 2017 года возле одного из кафе Хабаровска. Находившийся в заведении Драчев вступил в конфликт с 25-летним уроженцем Амурска Анаром Алияр оглы Аллахверановым.

В результате возникшего спора они вышли на улицу, где между ними развязалась драка, зафиксированная камерами наблюдения торгового центра.

Во время потасовки Аллахверанов нанес удар ногой с разворота в голову спортсмена и почти сразу же еще один — в корпус. После потери Драчевым сознания преступник произвел еще несколько ударов по уже бездыханному телу чемпиона.

По итогам медицинского обследования было выявлено, что пауэрлифтер погиб в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Помимо сотрудников Росгвардии, за дракой наблюдали еще несколько очевидцев — в том числе сотрудник полиции, который находился в компании Аллахверанова. Представитель правоохранительных органов был уволен с занимаемой должности, а позже его заключили под стражу.

«В отношении 27-летнего бывшего полицейского патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностями полномочиями).

В ходе допроса очевидцев трагедии следователи установили, что в момент совершения убийства на месте находился и являлся непосредственным очевидцем циничного и дерзкого преступления 27-летний сотрудник полиции.

По версии следствия, полицейский, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сознавая, что в его присутствии гражданин Аллахверанов грубо нарушает общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, при этом совершает противоправные действия — преступление (убийство мужчины), бездействуя как должностное лицо из ложно понятого чувства товарищества и тем самым используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

В заявлении также отмечалось, что сотрудник полиции убеждал сотрудников войск Национальной гвардии не предпринимать каких-либо мер, когда Драчев еще был жив.

По мнению экспертов, бывшему полицейскому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Знакомый Драчева, который также был очевидцем трагедии, при этом заявил, что спортсмен сам просил никого не ввязываться в происходящее.

«Андрей сказал, чтоб никто не вмешивался и он сам разберется. Кстати, тот ролик, который сейчас гуляет по интернету, это уже третий, последний из конфликтов. Он не полный, в нем нет моментов, когда Андрей боролся с ним, там очень много вырезали. Многие удивляются, почему никто не влезал в этот конфликт.

Потому что Андрей сам сказал никому не вмешиваться, это его слова были. Он был выпивший и не мог полностью контролировать ситуацию», — цитирует очевидца dvnovosti.ru.

Аллахверанов скрылся с места преступления и находился в розыске, однако спустя месяц добровольно сдался правоохранительным органам.

На данный момент преступнику, обвиняемому по делу об убийстве из хулиганских побуждений, грозит пожизненное тюремное заключение.