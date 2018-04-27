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В Киеве один человек погиб при взрыве автомобиля
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В Киеве один человек погиб при взрыве автомобиля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Один человек погиб и один ранен при взрыве автомобиля в Дарницком районе Киева, сообщается на странице Национальной полиции по Киеву в Facebook.
"Событие произошло в Дарницком районе. В 22.20 поступило сообщение, что по улице Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль… По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, Другой — получил телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. На место происшествия выехали руководители столичной и дарницкой полиции, взрывотехники, кинологи. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.
По предварительным данным экспертов, в автомобиле взорвалась граната, уточняется в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
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