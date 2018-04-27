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При нападении на школу в Китае погибли семь детей
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При нападении на школу в Китае погибли семь детей 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
На учеников средней школы уезда Минчжи округа Юйлинь китайской провинции Шэньси совершено нападение, в результате которого погибли семь детей, сообщили власти уезда в соцсети Weibo.
Кроме того, 12 школьников пострадали. Сообщается, что нападение было внезапным и произошло в момент, когда дети направлялись из школы по домам около 18.10 по местному времени (13.10 мск), передает РИА «Новости».
Нападавшего задержали. Причины нападения пока неизвестны.
Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
Добавим также, за последнее время в российских школах произошло несколько резонансных происшествий. Так, в конце марта семеро учеников одной из школ города Шадринска Курганской области пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета, открытой ученицей того же учебного заведения. Позже выяснилось, что в инциденте принимали участие две девочки.
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