Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

Отец российского миллиардера Александра Зайонца покончил с собой, сообщает « Московский комсомолец ».

По информации издания, 80-летний Леонид Зайонц страдал от депрессии, отказывался принимать лекарства от нее, а также регулярно сообщал супруге, что не хочет быть для нее «обузой».

Накануне днем тело пенсионера в квартире на юго-западе Москвы обнаружила его 72-летняя жена. В тот день женщина отлучилась из дома по делам, однако звонила супругу, который во время разговора никак не дал понять о своем намерении, а лишь попросил приготовить ему на ужин рыбу с картошкой.