Ещё
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Отец российского миллиардера Александра Зайонца покончил с собой, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, 80-летний Леонид Зайонц страдал от депрессии, отказывался принимать лекарства от нее, а также регулярно сообщал супруге, что не хочет быть для нее «обузой».
Накануне днем тело пенсионера в квартире на юго-западе Москвы обнаружила его 72-летняя жена. В тот день женщина отлучилась из дома по делам, однако звонила супругу, который во время разговора никак не дал понять о своем намерении, а лишь попросил приготовить ему на ужин рыбу с картошкой.
В данный момент служащие московского управления Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. По их мнению, маловероятно, что смерть носила криминальный характер.
Комментарии46  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кореи помирились268
Поставим Макаревича на место751
Майские пенсии доставят по особому графику32
Россия может выйти из ЕСПЧ195
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»56
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение