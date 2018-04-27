Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве 

Отец российского миллиардера Александра Зайонца покончил с собой, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, 80-летний Леонид Зайонц страдал от депрессии, отказывался принимать лекарства от нее, а также регулярно сообщал супруге, что не хочет быть для нее «обузой».
Накануне днем тело пенсионера в квартире на юго-западе Москвы обнаружила его 72-летняя жена. В тот день женщина отлучилась из дома по делам, однако звонила супругу, который во время разговора никак не дал понять о своем намерении, а лишь попросил приготовить ему на ужин рыбу с картошкой.
В данный момент служащие московского управления Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. По их мнению, маловероятно, что смерть носила криминальный характер.