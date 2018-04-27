В Киеве избили православного активиста

На общественного деятеля, врача-кардиолога Валентина Лукияника напали пятеро радикалов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Скворцов . Лукияника спасли вовремя подоспевшие соседи. Такого отпора националисты явно не ожидали. И уже сами вызвали полицию.

Валентин Лукияник был одним из защитников храма Московского Патриархата, находящегося возле руин Десятинной церкви в центре Киева. Он вступал в споры с националистами. Ранее активисту уже поджигали квартиру, сообщает телеканал "Россия 24".