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В Киеве избили православного активиста
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В Киеве избили православного активиста 

Вести.Ru 34 минуты назад
На общественного деятеля, врача-кардиолога Валентина Лукияника напали пятеро радикалов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Скворцов. Лукияника спасли вовремя подоспевшие соседи. Такого отпора националисты явно не ожидали. И уже сами вызвали полицию.
Валентин Лукияник был одним из защитников храма Московского Патриархата, находящегося возле руин Десятинной церкви в центре Киева. Он вступал в споры с националистами. Ранее активисту уже поджигали квартиру, сообщает телеканал "Россия 24".
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