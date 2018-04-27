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Светлейший князь «подрался с ментами» в Шереметьево
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Светлейший князь «подрался с ментами» в Шереметьево 

Ридус 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший депутат Госдумы, основатель Монархической партии, миллиардер Антон Баков заявил о том, что «подрался с ментами» в московском аэропорту Шереметьево.
Сообщение об этом появилось на странице Бакова в Фейсбуке.
«Подрался с ментами в Шарике. Зачем и почему? Пусть пока останется моим маленьким секретом», — написал бизнесмен.
Подписчики страницы Бакова принялись строить предположения и иронизировать над его словами.
«Антон Алексеевич, Вы должны помнить, что Ваша жизнь принадлежит Империи. Просто прикажите, их выпорют на конюшне», — написал один из них.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Антон Баков «возрождал» династию Романовых на искусственных островах в территориальных водах Гамбии и пытался участвовать в президентских выборах в России.
В «Романовской империи» Баков занимает должность эрцканцлера и носит титул «Светлейший князь».
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