Светлейший князь «подрался с ментами» в Шереметьево

Сообщение об этом появилось на странице Бакова в Фейсбуке.

«Подрался с ментами в Шарике. Зачем и почему? Пусть пока останется моим маленьким секретом», — написал бизнесмен.

Подписчики страницы Бакова принялись строить предположения и иронизировать над его словами.

«Антон Алексеевич, Вы должны помнить, что Ваша жизнь принадлежит Империи. Просто прикажите, их выпорют на конюшне», — написал один из них.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Антон Баков «возрождал» династию Романовых на искусственных островах в территориальных водах Гамбии и пытался участвовать в президентских выборах в России

В «Романовской империи» Баков занимает должность эрцканцлера и носит титул «Светлейший князь».