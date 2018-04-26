Названо число жертв уральского маньяка

Уральский маньяк совершил 32 убийства и изнасилования за 22 года

Преступления совершались в течение 22 лет в разных районах города. Суд заключил мужчину под стражу.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении 32 преступлений», — говорится в сообщении.

Задержанному предъявили обвинение по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем и с изнасилованием», «Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», «Изнасилование несовершеннолетней», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Грабеж» и «Разбой».

По данным следствия, первое преступление произошло 19 декабря 1992 года, жертвой стала несовершеннолетняя девушка. Остальные преступления были совершены злоумышленником в период с 26 декабря 2009 по 17 августа 2014 года.

Потерпевшими от действий обвиняемого стали 12 девушек и женщин, которых он встречал в малолюдных местах в утреннее, вечернее или ночное время. К ним он применял физическое насилие, угрожал им убийством и ножом. В большинстве случаев обвиняемый похищал имущество потерпевших (деньги или ценные вещи, ювелирные изделия), после чего совершал в отношении них преступления сексуального характера.

Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщалось ранее, в отношении подозреваемого планируется провести судебную психиатрическую экспертизу с целью определения его вменяемости, а также наличия или отсутствия психических заболеваний.