Названо число жертв уральского маньяка

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Уральский маньяк совершил 32 убийства и изнасилования за 22 года 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы задержали подозреваемого в серии из 32 убийств и изнасилований, совершенных с 1992 по 2014 год в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.
Преступления совершались в течение 22 лет в разных районах города. Суд заключил мужчину под стражу.
«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении 32 преступлений», — говорится в сообщении.
Задержанному предъявили обвинение по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем и с изнасилованием», «Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», «Изнасилование несовершеннолетней», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Грабеж» и «Разбой».
По данным следствия, первое преступление произошло 19 декабря 1992 года, жертвой стала несовершеннолетняя девушка. Остальные преступления были совершены злоумышленником в период с 26 декабря 2009 по 17 августа 2014 года.
Потерпевшими от действий обвиняемого стали 12 девушек и женщин, которых он встречал в малолюдных местах в утреннее, вечернее или ночное время. К ним он применял физическое насилие, угрожал им убийством и ножом. В большинстве случаев обвиняемый похищал имущество потерпевших (деньги или ценные вещи, ювелирные изделия), после чего совершал в отношении них преступления сексуального характера.
Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщалось ранее, в отношении подозреваемого планируется провести судебную психиатрическую экспертизу с целью определения его вменяемости, а также наличия или отсутствия психических заболеваний.
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