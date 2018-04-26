Офис известного блогера Wylsacom обокрали 

Обнесли студию нам. Скорее всего охранник — вчера новый был. И в первый же день такой подвиг. Дверь была открыта ключом. Сервер куда пишутся камеры сломан, взяли много, но самое бестолковое. Типа смартфон Honor 10. Почему-то один из 3. 🤷‍♂️

Ну и MacBook мой, обидно. — Wylsacom (@wylsacom) 26 апреля 2018 г.