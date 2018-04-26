Офис известного блогера Wylsacom обокрали 

Известного блогера, который известен под псевдонимом Wylsacom, ограбили. Об этом он сам написал в своем Twitter.
Обнесли студию нам. Скорее всего охранник — вчера новый был. И в первый же день такой подвиг. Дверь была открыта ключом. Сервер куда пишутся камеры сломан, взяли много, но самое бестолковое. Типа смартфон Honor 10. Почему-то один из 3. 🤷♂️
Ну и MacBook мой, обидно. — Wylsacom (@wylsacom) 26 апреля 2018 г.
Обнесли студию нам. Скорее всего охранник — вчера новый был. И в первый же день такой подвиг. Дверь была открыта ключом. Сервер куда пишутся камеры сломан, взяли много, но самое бестолковое— Wylsacom.
По словам потерпевшего, вор забрал один из трех смартфонов Honor 10, MacBook. Также он заявил, что в скором времени приедут сотрудники правоохранительных органов, который разберутся в обстоятельствах случившегося.