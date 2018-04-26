Ещё
Московского адвоката облили кислотой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московского адвоката облили кислотой 

Рамблер 1 час назад
Фото: Facebook
Неизвестные облили кислотой московского адвоката Александра Липатникова, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пост адвоката в Facebook (в настоящий момент запись удалена).
«На меня сегодня напали во дворе собственного дома. Со мной все хорошо», — написал Лопатников.
Адвокат рассказал, что нападение было совершено возле его дома. Преступники облили его кислотой, пострадавшему помогли врачи скорой помощи. На место происшествия также была вызвана полиция, сейчас нападавших ищут.
Липатников специализируется на защите интересов автомобилистов. Накануне нападения адвокат сообщил, что Мосгорсуд оправдал его клиента, который ранее был приговорен к 11 годам строго режима за совершение особо тяжкого преступления.
Комментарии21
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель189
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США47
Глава МЧС ответил Михалкову210
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»112
Назван доход говорившей с Путиным звезды7
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение