Московского адвоката облили кислотой 

Неизвестные облили кислотой московского адвоката Александра Липатникова, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пост адвоката в Facebook (в настоящий момент запись удалена).
«На меня сегодня напали во дворе собственного дома. Со мной все хорошо», — написал Лопатников.
Адвокат рассказал, что нападение было совершено возле его дома. Преступники облили его кислотой, пострадавшему помогли врачи скорой помощи. На место происшествия также была вызвана полиция, сейчас нападавших ищут.
Липатников специализируется на защите интересов автомобилистов. Накануне нападения адвокат сообщил, что Мосгорсуд оправдал его клиента, который ранее был приговорен к 11 годам строго режима за совершение особо тяжкого преступления.