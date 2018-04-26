Московского адвоката облили кислотой

«На меня сегодня напали во дворе собственного дома. Со мной все хорошо», — написал Лопатников.

Адвокат рассказал, что нападение было совершено возле его дома. Преступники облили его кислотой, пострадавшему помогли врачи скорой помощи. На место происшествия также была вызвана полиция, сейчас нападавших ищут.