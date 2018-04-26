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В Хабаровском крае сняли режим ЧС
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В Хабаровском крае сняли режим ЧС, введенный из-за крушения вертолета Ми-8 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
Власти Хабаровского края сняли режим ЧС, введенный в регионе после падения вертолета Ми-8, городской режим чрезвычайной ситуации пока действует, сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.
"Режим ЧС регионального характера отменен. Городской еще сохраняется", — рассказали в комитете.
В среду городская администрация начала выплаты семьям погибших в авиакатастрофе. По информации комитета, родственникам уже выплачено 3 млн рублей.
Материальную помощь в размере 1 млн рублей на семью каждого погибшего также окажет авиакомпания "Восток".
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" потерпел крушение в Хабаровске 11 апреля при тренировочном полете. На борту находились шесть человек летного персонала компании, все погибли.
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