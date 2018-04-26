В Хабаровском крае сняли режим ЧС, введенный из-за крушения вертолета Ми-8

Власти Хабаровского края сняли режим ЧС, введенный в регионе после падения вертолета Ми-8, городской режим чрезвычайной ситуации пока действует, сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

"Режим ЧС регионального характера отменен. Городской еще сохраняется", — рассказали в комитете.

В среду городская администрация начала выплаты семьям погибших в авиакатастрофе. По информации комитета, родственникам уже выплачено 3 млн рублей.

Материальную помощь в размере 1 млн рублей на семью каждого погибшего также окажет авиакомпания "Восток".