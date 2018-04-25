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Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ
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Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работники Горьковского автозавода выступили на суде по делу коллеги, обвиняемого в убийстве трех человек на предприятии.
В суде началось заседание по делу нижегородца Сергея Барахова, который обвиняется в убийстве трех человек. Решается вопрос о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, передает РИА «Новости».
Как рассказал потерпевший Сергей Базин, 23 августа 2017 года он «как обычно пришел на работу». Увидев Барахова, он протянул руку для приветствия, а в ответ получил «сильный удар в шею». «Я не понял, что произошло. А Барахов молча пошел дальше. Я крикнул: „Что случилось?“ И тогда он развернулся, подошел ко мне и с нецензурными словами — мол, как меня все достали — нанес мне еще несколько ударов в шею и плечо. У меня фонтаном хлынула кровь…», — сказал он.
Еще один потерпевший Александр Королев услышал звук удара и крик крановщицы, когда разговаривал с начальником цеха. «В этот момент Барахов нанес мне несколько ударов ножом. Я повернулся и схватил его за руку, пытаясь остановить. Он сразу исчез», — сказал он.
Другие рабочие также говорили, что Барахов все делал молча.
Уточняется, что проведенная ранее судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Барахов имеет психическое расстройство и не может осознавать общественную опасность своих действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2017 года на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде на почве ревности мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим сотрудникам завода. Все они скончались. Еще двое пострадавших были госпитализированы.
При задержании он оказал сопротивление полицейским.
Мужчина был арестован.
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