Ещё
Разработчик «Новичка» попал в больницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработчик «Новичка» попал в больницу 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Twitter
Химика Владимира Углева, который принимал участие в создании нервно-паралитического вещества «Новичок», сбила машина. Об этом он сам рассказал порталу The Bell.
≥≥ Создатель яда «Новичок» из Саратовской области дал интервью Speigel
По словам экс-сотрудника Вольского филиала НИИ органической химии и технологии, накануне он переходил дорогу по пешеходному переходу в пригороде Анапы, где проживает, и заметил, что, не сбавляя высокой скорости, на него едет автомобиль.
Углев побежал, однако машина «догнала» его — ради спасения химик принял решение прыгнуть на ее капот. В результате столкновения ученый разбил лобовое стекло авто головой.
В настоящее время Углев находится в одной из больниц Анапы в удовлетворительном состоянии — у него диагностированы ушиб головы, а также сильные гематомы на правых руке и ноге, а результаты томографии мозга пока не известны.
По словам химика, его сбил «не планировавший» делать это 70-летний местный житель, который «задумался» перед ДТП. Мужчина не покинул места аварии и предложил пострадавшему деньги.
Владимир Углев был одним из сотрудников группы, разрабатывавшей в Вольском филиале НИИ органической химии и технологии нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Великобритании могли быть отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»186
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»161
В Москве студент погиб после проверки ФСБ294
Россияне упустили свой исторический шанс495
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
04:01
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
02:46
Таиланд массово закрывает туристические объекты
Азия Общество
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение