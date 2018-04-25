Разработчик «Новичка» попал в больницу

Химика Владимира Углева, который принимал участие в создании нервно-паралитического вещества «Новичок», сбила машина. Об этом он сам рассказал порталу The Bell.

По словам экс-сотрудника Вольского филиала НИИ органической химии и технологии, накануне он переходил дорогу по пешеходному переходу в пригороде Анапы, где проживает, и заметил, что, не сбавляя высокой скорости, на него едет автомобиль.

Углев побежал, однако машина «догнала» его — ради спасения химик принял решение прыгнуть на ее капот. В результате столкновения ученый разбил лобовое стекло авто головой.

В настоящее время Углев находится в одной из больниц Анапы в удовлетворительном состоянии — у него диагностированы ушиб головы, а также сильные гематомы на правых руке и ноге, а результаты томографии мозга пока не известны.

По словам химика, его сбил «не планировавший» делать это 70-летний местный житель, который «задумался» перед ДТП. Мужчина не покинул места аварии и предложил пострадавшему деньги.

Владимир Углев был одним из сотрудников группы, разрабатывавшей в Вольском филиале НИИ органической химии и технологии нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Великобритании могли быть отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.