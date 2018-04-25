Ещё
Инженера в Якутии осудили за гибель двух людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инженера молокозавода в Якутии осудили после гибели двух человек при взрыве 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный инженер молокозавода совхоза "Новый" АК "Алроса" в Якутии получил три года лишения свободы условно, по его вине из-за взрыва автоклава двое сотрудников предприятия погибли, двое были травмированы, сообщает в среду прокуратура республики.
Как установил Мирнинский районный суд, в апреле прошлого года на молокозаводе произошел взрыв автоклава, предназначенного для стерилизации молока, оборудование работало под избыточным давлением.
"В результате происшествия двое работников завода погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Причиной несчастного случая явилось нарушение технологического процесса, обязанности по контролю за которым были возложены на подсудимого", — сообщает надзорное ведомство.
По части 3 статьи 109 УК РФ суд назначил виновному в причинении смерти по неосторожности три года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
РИА Новости: последние новости
Трутнева просят вмешаться в ситуацию с застрявшими в ОАЭ моряками Отец "похищенной" в Сургуте девочки заявил, что видео является постановкой В Торонто задержали водителя фургона, сбившего пешеходов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию519
Россия может выйти из ПАСЕ76
Кремль сменит формат инаугурации165
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»4
Куда революция заведет Армению414
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
03:44
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»
Общество
01:00
Россия прощает и платит
Экономика Статьи
06:49
Кремль сменит формат инаугурации
Политика
01:34
Россия может выйти из ПАСЕ
Политика
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение