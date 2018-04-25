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Лондон игнорирует запросы по делу Глушкова
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Лондон игнорирует запросы по делу Глушкова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Генпрокуратура РФ направила британской стороне официальный запрос об оказании правовой помощи по открытому в РФ уголовному делу по факту убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.
"По данным, распространенным лондонской полицией, 12 марта в Лондоне был убит гражданин Российской Федерации Николай Глушков. Несмотря на неоднократные попытки посольства добиться в соответствии с международными обязательствами Великобритании внятных ответов от британских властей, мы их не получили ни от Форин-офиса, ни от Скотланд-Ярда", — говорится в заявлении, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
У посольства вызывает недоумение тот факт, что расследование дела о гибели Глушкова ведется секретно, и британская сторона категорически отказывается от любых контактов, что, как отмечает диппредставительство, является неприемлемым с точки зрения двусторонних отношений и международного права.
"Такое вопиющее нарушение со стороны британского правительства общепринятых норм, закрепленных международными документами, не поддаётся рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб", — отмечается в сообщении.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации в соответствии с европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года британской стороне направлен официальный запрос об оказании правовой помощи по открытому в России уголовному делу по факту убийства Николая Глушкова в Великобритании", — сообщает посольство.
Посольство отметило, что гибель Глушкова — далеко не первый случай смертей граждан РФ в Великобритании, вызывающих вопросы.
"Убийство Николая Глушкова встало в один ряд с серией смертей наших соотечественников в Великобритании за последние годы, в расследовании которых британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству", — подчеркивает диппредставительство.
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