В Европе устроили облаву на грузинских авторитетов

В середине апреля европейские силовики решили нанести мощный удар по ворам в законе, понаехавшим со всего постсоветского пространства, но главным образом из Грузии . Масштабная операция получила название «Кавказская Нормандия» (Caucase Normandie), хотя самые интересные события происходили вдали от северного побережья Франции — в Греции . В ходе облавы в руки полицейских попали 19 криминальных авторитетов, в том числе Лаша Шушанашвили. Этот вор в законе, известный в криминальных кругах как Лаша Руставский, или Толстый, считается одной из крупнейших фигур преступного мира России — и первым вором Греции. Подробности европейской охоты на воров «Лента.ру» выясняла вместе с порталом о криминальном мире страны «Прайм Крайм».

«Кавказская Нормандия» стала логическим продолжением череды печальных событий, которые происходили в криминальном мире Европы с начала месяца. 8 апреля в турецкой Анталье был убит 59-летний вор в законе Гайоз Звиададзе (Гия Кутаисский). Убийцы напали на него и его спутника, 26-летнего вора в законе Гигу Петриашвили (Гига Кахетинец, или Профессор), когда оба вошли в подъезд дома криминального авторитета Романа Барбакадзе (Ремен). Гию убили, а Профессора пощадили — всего лишь прострелили ему ногу.

Смерть Гии стала для воровского мира огромной потерей. Он относился к «старой школе» — строго соблюдал воровские традиции и не запятнал себя контактами с властью. К его гибели, предположительно, мог привести конфликт за влияние в Ростовской области с вором в законе Нодаром Асояном (Нодар Руставский). Гия вместе с Гочей Алпаидзе (Алфасон), в противовес Нодару, пытались продвинуть своего ростовского протеже Артура Атабекяна

Атабекян летом 2017 года объявил себя вором в СИЗО Ростова-на-Дону, Нодар это закономерно не признал. Оппоненты неоднократно пытались встретиться с Нодаром, чтобы поставить точку в этой истории, но тот под разными предлогами от встреч уклонялся. Между тем в конце прошлого года в Турции расстреляли Алфасона — выжил он лишь чудом. В криминальном мире это покушение связали с ростовским конфликтом. Теперь его жертвой, судя по всему, стал и Гия Кутаисский. Уже понятно, что воровская война в Турции будет продолжаться: по воровским обычаям Профессор, раненный при покушении на Гию, обязан дать симметричный ответ заказчикам преступления — если не за Гию, то хотя бы за себя. Да и Алфасон едва ли принял покушение на него за несчастный случай.

Хоронить погибшего авторитета решено было в Греции. На самом деле Гия жил везде — и в Турции, и на Кипре , но именно на греческом берегу проводил больше всего времени. Панихида по вору в законе состоялась в Афинах, и на нее съехались в том числе и приближенные Лаши Руставского.

Криминальные авторитеты, собравшиеся в столице Греции, были явно на нервах после громкого убийства, и без конфликтов не обошлось. На панихиду по Гие Кутаисскому (он, к слову, был одним из лидеров кутаисской воровской семьи) заявился 37-летний бывший вор в законе Альберт Магомедов (Леки Руставский), но собравшиеся дали понять, что ему не рады.

Леки припомнили и связь с Нодаром Руставским — предполагаемым организатором убийства Гии, и то, что Леки считает себя вором — несмотря на то, что он лишен титула, и много чего еще… Кончилось все тем, что вор в законе Эмзар Джапаридзе (Кватия) приказал другим авторитетам избить незванного гостя. Завязалась потасовка, но Леки сумел дать достойный отпор нападавшим, и те в итоге отступили.

Многие из собравшихся очень ждали встречи с Нодаром, но он во время панихиды находился на Украине , якобы под домашним арестом по недавно возбужденному там делу о краже. Впрочем, в криминальном мире говорили, что это не более чем благовидный предлог: просто вор в законе не желал отвечать на неприятные вопросы, связанные с гибелью Гии. Тем не менее Нодар прислал к панихиде свои соболезнования и крупную сумму денег от ростовской братвы.

В конечном итоге решение криминального авторитета не ехать в Грецию оказалось весьма дальновидным: он не только избежал нежелательной предъявы за Гию, но и не попал на облаву. Случайно или нет, но «Кавказская Нормандия» началась в Греции именно в то время, когда туда приехал Лаша Руставский и большинство его сторонников.

Когда Шакро оказался под арестом по делу о вымогательстве, которое в итоге обернулось для него почти десятилетним тюремным сроком, многие ждали от Лаши активных действий, но он никак не обозначил претензии на роль лидера воровского мира, тем более что для управления российским криминалом неплохо бы жить в России, а Лаша обосновался в Греции и стал эдаким воровским олигархом в эмиграции.

Облава началась 16 апреля, практически одновременно во Франции и в Греции, и застала Лашу в Солониках. Вместе с ним в двух странах задержали еще 18 представителей преступного мира, включая воров в законе Мераба Асанидзе (Чикора) и Нодара Шукакидзе (Нодо Глданский). Тут стоит сказать, что название операции — «Кавказская Нормандия» — неслучайно. Главный интерес грузинских воров в законе во Франции — это кражи: главным образом квартирные (дома зажиточных европейцев — желанная добыча), а также уличные — карманные и из автомобилей. По данным центрального управления по борьбе с организованной преступностью Франции (OCLDI), в 2016 году выходцы из Грузии совершили в регионе Нормандия не менее 150 краж со взломом. Но сыщики из отдела расследований криминальной полиции департамента Кальвадос считают, что подозреваемые совершили более тысячи краж.

Европейские силовики уличили Нодо в том, что он контролировал бригады домушников как во Франции, так и в Греции. Ну, а Чикору, как и остальных, взяли на связях с Нодо. На обоих воров французы выдали европейские ордеры на арест, и они в ближайшее время будут депортированы во Францию. Обвинения против Нодо выдвинули и греческие полицейские, но к Чикоре вопросов у них не оказалось. Что до босса всей компании Лаши Руставского, то ситуация с ним и вовсе оказалась курьезной.

Лашей и его подопечными заинтересовались не вдруг. О том, что в ЕС обитают и действуют криминальные авторитеты с постсоветского пространства, местные правоохранительные органы знали давно.

«Франция к Лаше претензий не имеет. Он под греческой юрисдикцией: был осужден там на большой срок, но через год отпущен, находится под постоянным наблюдением. Власти Греции таким образом обеспечивают Лаше "иммунитет" от выдачи в Испанию, где правоохранительные органы давно ищут с ним встречи», — объясняет редактор «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По словам эксперта, «Кавказская Нормандия», при всей ее масштабности, — по сути будничная операция европейских правоохранителей. Что до воровского мира, то для него арест полутора десятков человек тоже вряд ли выдающееся событие. Конечно, все могло быть совсем иначе, задайся полицейские целью упечь Лашу Руставского за решетку, но, похоже, это совсем не так: авторитета «приняли» за компанию.

Никакое реальное наказание Руставскому не грозит: обвинений против него ни Греция, ни Франция не выдвинули. Конечно, шуму много, но из ничего. Соответственно, и на общем раскладе сил в воровском мире эта операция никак не отразится.

Кстати, прием, который, судя по всему, использовали европейские силовики — задержать для какой-нибудь проверки и отпустить, — уже давно используют и российские полицейские. Это хороший способ пощекотать нервы генералам преступного мира и дать им понять: несмотря на воровские титулы, они вполне досягаемы для правосудия — был бы повод. А в случае с ворами в законе он всегда найдется.