В Дербенте снят режим КТО

В Дербентском районе Дагестана и Дербенте снят режим КТО

Режим кортртеррористической операции, введенный 21 апреля в Дербентском районе Дагестана и Дербенте, отменен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Национального антитеррористического комитета.

"В 15:00 по московскому времени 24 апреля режим КТО на территории города Дербент и Дербентского района прекращен", — сказал он.

Как сообщали в НАК в субботу, в ходе контртеррористической операции в Дербенте были ликвидированы девять боевиков, которые готовили теракт на майские праздники. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение, пострадавших среди гражданского населения нет.