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В Дербенте снят режим КТО
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В Дербентском районе Дагестана и Дербенте снят режим КТО 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В городе Дербенте и Дербентском районе Дагестана отменен введенный 21 апреля режим контртеррористической операции.
Режим кортртеррористической операции, введенный 21 апреля в Дербентском районе Дагестана и Дербенте, отменен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Национального антитеррористического комитета.
"В 15:00 по московскому времени 24 апреля режим КТО на территории города Дербент и Дербентского района прекращен", — сказал он.
Как сообщали в НАК в субботу, в ходе контртеррористической операции в Дербенте были ликвидированы девять боевиков, которые готовили теракт на майские праздники. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение, пострадавших среди гражданского населения нет.
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