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В Москве студент погиб после проверки ФСБ
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В Москве студент погиб после проверки ФСБ 

Рамблер 19 часов назад
Фото: РИА Новости
В Московской области погиб 17-летний студент колледжа, победитель конкурсов и олимпиад по химии, которого ранее проверяла ФСБ. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным «МК», молодого человека нашли мертвым в день его рождения, 23 апреля.
Педагоги колледжа рассказали, что в течение этого дня студент был «в прекрасном расположении духа», шутил и улыбался на переменах. После занятий он немного поспал дома, около 20:00 его разбудила мать, уходившая на тренировку в фитнес-клуб. Через 30 минут к их дому приехала скорая помощь из-за сообщения о выпавшем из окна подростке.
Врачи констатировали смерть молодого человека от травм, не совместимых с жизнью. Позже квартиру проверили следователи. Они нашли записку, адресованную его родителям. В ней молодой человек заявил, что государству не нужны одаренные люди, а таких, как он, «душат проверками».
«МК» отмечает, что студент организовал дома мини-лабораторию для опытов. Эксперименты иногда заканчивались взрывами, поэтому соседи обратились к правоохранителям. После этого в квартиру юного химика пришли сотрудники ФСБ. Они провели проверку и якобы взяли с семьи студента подписку о неразглашении ее результатов.
Погибший учился в колледже с физико-математическим уклоном по специализации «химия». Преподаватели навали его лучшим студентом и отметили, что он побеждал на областных и всероссийских олимпиадах, участвовал в международных конкурсах.
Он учился на «отлично» по всем предметам, но год назад начал получать первые «четверки». Он начал курить, иногда от него пахло алкоголем. Однако интереса к химии он не потерял и мечтал поступить в университет, чтобы заниматься наукой профессионально.
Следователи изъяли компьютер и телефон погибшего. По данным «МК», в соцсетях правоохранители нашли посты молодого человека, которые могут объяснить причины случившегося.
Комментарии293  Ещё 5 источников 
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