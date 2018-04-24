В Москве студент погиб после проверки ФСБ

По данным «МК», молодого человека нашли мертвым в день его рождения, 23 апреля.

Педагоги колледжа рассказали, что в течение этого дня студент был «в прекрасном расположении духа», шутил и улыбался на переменах. После занятий он немного поспал дома, около 20:00 его разбудила мать, уходившая на тренировку в фитнес-клуб. Через 30 минут к их дому приехала скорая помощь из-за сообщения о выпавшем из окна подростке.

Врачи констатировали смерть молодого человека от травм, не совместимых с жизнью. Позже квартиру проверили следователи. Они нашли записку, адресованную его родителям. В ней молодой человек заявил, что государству не нужны одаренные люди, а таких, как он, «душат проверками».

«МК» отмечает, что студент организовал дома мини-лабораторию для опытов. Эксперименты иногда заканчивались взрывами, поэтому соседи обратились к правоохранителям. После этого в квартиру юного химика пришли сотрудники ФСБ. Они провели проверку и якобы взяли с семьи студента подписку о неразглашении ее результатов.

Погибший учился в колледже с физико-математическим уклоном по специализации «химия». Преподаватели навали его лучшим студентом и отметили, что он побеждал на областных и всероссийских олимпиадах, участвовал в международных конкурсах.

Он учился на «отлично» по всем предметам, но год назад начал получать первые «четверки». Он начал курить, иногда от него пахло алкоголем. Однако интереса к химии он не потерял и мечтал поступить в университет, чтобы заниматься наукой профессионально.

Следователи изъяли компьютер и телефон погибшего. По данным «МК», в соцсетях правоохранители нашли посты молодого человека, которые могут объяснить причины случившегося.