Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа» 

ЧП произошло в салоне пассажирского самолёта отечественной авиакомпании «Нордавиа». Самолёт совершал рейс из Санкт-Петербурга в Архангельск. Когда он начал снижаться при приближении к пункту прибытия пассажиры увидели, как в салоне отходит кусок обшивки. Очевидцы сняли этот момент на видео. На кадрах хорошо видно, как над рядом кресел потолочная обшивка заметно отходит и нависает над сидящими людьми, а из-под неё торчат провода. Пассажиры уверяют, что неполадка наблюдалась ещё во время посадки, но нет ясности, почему данную проблему не устранили перед вылетом и в чём была причина чрезвычайного происшествия. При посадке самолёта никто из пассажиров не пострадал, хотя вряд ли зрелище доставило им удовольствие. К настоящему моменту комментариев от руководства авиакомпании «Нордавиа» не поступало.