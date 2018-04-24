Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами 

Ночью 11 апреля в Краснодаре случился инцидент с возможным участием сотрудником полиции. В местный магазин прибыла парочка покупателей в подпитии. Они намеревались купить спиртное, чтобы продолжить праздник. Покупатели знали, что с 22.00 в магазинах города действует запрет на продажу алкоголя, но надеялись, что удостоверения полицейских сделают продавцов сговорчивее. Женщина прихватила корочку и представилась капитаном полиции, этот момент запечатлели камеры. Когда паре всё-таки отказали, они вступили в перепалку, а затем и в рукопашную. Схватка началась в торговом зале, участие в ней принял охранник, а после перетекла на улицу. По предварительной информации, дебош устроила семейная пара. Супруг — подполковник полиции в отставке, ныне возглавляющий благотворительный фонд, супруга — действующий сотрудник культурного центра краевой полиции. В настоящий момент ведётся проверка.