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Скончался Геннадий Леонов
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В Петербурге скончался ученый-математик Геннадий Леонов 

ТАСС 49 минут назад
Фото: Math.spbu.ru
Российский ученый-математик, автор почти полутысячи научных работ, декан математико-механического факультета СПбГУ Геннадий Леонов скончался в возрасте 71 года. Об этом ТАСС сообщил его коллега, заведующий кафедрой Теоретической кибернетики факультета Александр Фрадков.
"Скончался он вчера. В больнице он был две недели уже", — сказал ТАСС Фрадков.
Геннадий Леонов родился в 1947 году в Ленинграде. Учился в Ленинградском государственном университете. Свою жизнь он посвятил изучению теории управления, теории хаоса, нелинейной динамики, математических моделей сложных систем.
"Это очень яркая личность и выдающийся ученый в области прикладной математики и в области теории управления. В 2016 и 2017 годах два года подряд его работы оказались самыми цитируемыми в России по математике", — отметил Фрадков.
При этом он подчеркнул, что в основном работы математика цитировались зарубежными коллегами.
"Он первым доказал хаотичность знаменитой системы Лоренса. Хаотическая система — система с непредсказуемым поведением: американский метеоролог Эдвард Лоренс описал такую на вид простую систему, которая имеет сложное, непредсказуемое поведение. Но математически доказать ее хаотичность не удавалось никому более 20 лет, в 1963 году была опубликована эта система и только в 1987 году Леонов доказал", — сказал Фрадков.
Леонов получил Государственную премию за исследования систем связи. "Он установил строгие математические результаты, которые позволяют определять — есть синхронизация в системе связи или нет. А также позволяют рассчитывать электронные схемы для современных компьютерных процессоров", — отметил Фрадков.
Также ученый предложил математическое объяснение катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года, когда погибли более 70 человек.
"Он объяснил очень странное поведение ротора генератора турбины, который взлетел наверх. Он написал математические соотношения, которые объясняют причину произошедшего", — сказал Фрадков.
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Комментарии3  Ещё 13 источников 
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