Рыбка и Лесли не признали вину

Задержанные в Таиланде россияне Настя Рыбка и ее «секс-тренер» Алекс Лесли отказались признать вину по каждому из пунктов обвинения, сообщил РИА Новости их адвокат.

По словам Саттхапхона Сийоха, Рыбка и Лесли, а также остальные шесть фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге не признали себя виновными в организации предоставления услуг сексуального характера, создании преступного сообщества и сговоре с целью совершения противоправных действий.

Это произошло сегодня в ходе телеконференции с судом. Тем не менее суд города Паттайя продлил их арест на 12 дней. Ближайшее заседание суда состоится 4 мая.

Ранее тайский суд оправдал Рыбку, Лесли и еще шестерых человек, задержанных вместе с ними, по делу о незаконной трудовой и предпринимательской деятельности.

Анастасия Вашукевич , более известная под псевдонимом Настя Рыбка, была задержана в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга.