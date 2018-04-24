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Рыбка и Лесли не признали вину
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Рыбка и Лесли не признали вину 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Instagram
Задержанные в Таиланде россияне Настя Рыбка и ее «секс-тренер» Алекс Лесли отказались признать вину по каждому из пунктов обвинения, сообщил РИА Новости их адвокат.
По словам Саттхапхона Сийоха, Рыбка и Лесли, а также остальные шесть фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге не признали себя виновными в организации предоставления услуг сексуального характера, создании преступного сообщества и сговоре с целью совершения противоправных действий.
Это произошло сегодня в ходе телеконференции с судом. Тем не менее суд города Паттайя продлил их арест на 12 дней. Ближайшее заседание суда состоится 4 мая.
Ранее тайский суд оправдал Рыбку, Лесли и еще шестерых человек, задержанных вместе с ними, по делу о незаконной трудовой и предпринимательской деятельности.
Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, была задержана в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга.
Рыбка прославилась после того как стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.
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