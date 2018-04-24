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Названо число погибших после ЧП в Торонто
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Названо число погибших при наезде микроавтобуса на толпу в Торонто 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Девять человек погибло и 16 пострадало при наезде микроавтобуса на толпу в канадском Торонто. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам заместителя начальника полиции Торонто Питера Юна, предстоит длительное расследование. Он отметил, что есть несколько свидетелей происшествия. Случившееся также зафиксировано на камеры видеонаблюдения.
Министр общественной безопасности страны Ральф Гудейл заявил, что пока рано комментировать причины случившегося и связывать это с терроризмом.
Совершивший наезд на пешеходов водитель микроавтобуса арестован, его допрашивает полиция. При задержании он угрожал полицейскому пистолетом.
В посольстве России в Канаде рассказали, что данных о погибших или пострадавших в происшествии россиянах пока нет.
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